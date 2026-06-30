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11:20 (UTC+5), 30 Июня 2026

Билайн запустил умный поиск в мобильном приложении

Фото: предоставлено Билайн (ПАО «ВымпелКом») | пресс-служба

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Новый сервис помогает клиентам быстрее решать повседневные задачи, связанные с управлением связью, без самостоятельного поиска нужных разделов, обращений в поддержку и звонков в контакт-центр.

Теперь в приложении Билайн многие действия можно выполнить через одно текстовое окно. Пользователь может проверить баланс и остатки пакетов, уточнить условия тарифа, получить информацию по детализации, услугам и доступным сервисам, а также заранее настроить роуминг для поездки за границу. Достаточно сформулировать запрос в свободной форме — так же, как в обычной переписке.

Умный поиск помогает не только с вопросами по услугам связи. Внутри приложения он также становится удобной точкой входа для повседневных пользовательских сценариев с применением искусственного интеллекта: можно, например, уточнить факт, быстро найти нужную информацию, задать бытовой вопрос, попросить совет или просто пообщаться. Таким образом, Билайн развивает приложение не только как сервис для управления связью, но и как более универсальную цифровую среду для решения разных задач.

Если вопрос связан с обслуживанием и требует более глубокой проработки, умный поиск сам переведет клиента в чат поддержки. Это позволяет не искать нужный канал помощи вручную и делает путь до ответа короче и удобнее.

На первом этапе сервис доступен клиентам платформы «план б.» — это около 400 тысяч пользователей. Пилотный запуск позволит протестировать сценарии использования, собрать обратную связь и подготовить решение к дальнейшему развитию.

Запуск умного поиска стал очередным шагом Билайна в развитии ИИ-сервисов. Компания рассматривает искусственный интеллект не как отдельную опцию, а как новый уровень клиентского опыта внутри телеком-продукта.

Леонид Фролов, руководитель мобильной разработки Билайна: «Мы хотели сделать в приложении Билайн не просто еще одну сервисную функцию, а по-настоящему удобный инструмент, к которому можно обратиться почти с любым вопросом. Клиент может, например, проверить баланс, разобраться с роумингом или подключить опцию, а заодно — найти рецепт нового блюда на ужин. Для нас это важный шаг к более естественному и человечному взаимодействию с приложением, когда нужный ответ или действие можно получить в одном окне, без лишних переходов и сложной навигации».

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