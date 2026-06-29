Жители Башкирии смогут увидеть «клубничную Луну» в небе

Другие названия июньской Луны связаны с сельскохозяйственными циклами и природными явлениями. Например, в Европе ее называли «Медовой луной», что связано с началом сезона сбора мёда. Некоторые связывают это название с традицией устраивать свадьбы в июне, и первый месяц после свадьбы называли «медовым месяцем».

В южном полушарии, где времена года противоположны, июньское полнолуние часто называют «Дубовой луной» или «Холодной луной», отражая зимний характер этого времени года.