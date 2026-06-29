Жителей Башкирии призвали не спасать птенцов

Сейчас всё чаще и чаще можно увидеть на земле под деревьями или рядом с ними птенцов. Они уже покинули гнездо, но ещё плохо летают и могут сидеть в траве или на низких ветках.

«Важно знать: им не нужна помощь человека. Родители находятся рядом: они наблюдают за птенцами, подкармливают их и защищают. Даже если вам кажется, что птенец один и потерялся, скорее всего, взрослые птицы просто ждут, когда человек уйдёт, — пояснили специалисты. — Пожалуйста, не ловите слётков, не забирайте их домой и не пытайтесь „спасти“».

Ранее Башинформ сообщил о том, что в искусственных гнездовьях нацпарка «Башкирия» вылупились первые птенцы. Новые домики облюбовали мухоловки-пеструшки.