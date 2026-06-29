В Уфе выбрали площадки для благоустройства по нацпроекту

МинЖКХ Башкирии назвало общественные пространства, которые будут благоустроены в следующем году. Голосование завершилось 12 июня, подведены итоги. Как сообщила глава минЖКХ РБ Ирина Голованова, в Уфе самым популярным объектом стала площадь перед памятником Салавату Юлаеву (более 40 тыс. голосов).

Вплотную за ней идёт площадь перед Уфимской детской филармонией (здание бывшего универмага "Уфа"), за неё "болели" 39 тыс. человек. 24 тыс. голосов получил парк по ул. Снежной в с. Зубово Уфимского района.

Столько же нефтекамцев проголосовали за благоустройство аллеи по ул. Комсомольской в своём городе. Более 19 тыс. салаватцев поддержали проект обновления аллеи по ул. Дзержинского, чтобы она превратилась в парадный променад для прогулок.

Всего муниципалитеты региона предложили на выбор 246 территории. Из них в итоговый перечень на 2027 год вошли 152 территории, на благоустройство которых федеральный бюджет выделит 1 млрд руб.

В голосовании приняли участие 805 тыс. жителей республики, это 5% от всех проголосовавших россиян (15,9 млн).