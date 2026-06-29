В Уфе выбрали площадки для благоустройства по нацпроекту

МинЖКХ Башкирии назвало общественные пространства, которые будут благоустроены в следующем году. Голосование завершилось 12 июня, подведены итоги. Как сообщила глава минЖКХ РБ Ирина Голованова, в Уфе самым популярным объектом стала площадь перед памятником Салавату Юлаеву (более 40 тыс. голосов).
Вплотную за ней идёт площадь перед Уфимской детской филармонией (здание бывшего универмага "Уфа"), за неё "болели" 39 тыс. человек. 24 тыс. голосов получил парк по ул. Снежной в с. Зубово Уфимского района.
Столько же нефтекамцев проголосовали за благоустройство аллеи по ул. Комсомольской в своём городе. Более 19 тыс. салаватцев поддержали проект обновления аллеи по ул. Дзержинского, чтобы она превратилась в парадный променад для прогулок.
Всего муниципалитеты региона предложили на выбор 246 территории. Из них в итоговый перечень на 2027 год вошли 152 территории, на благоустройство которых федеральный бюджет выделит 1 млрд руб.
В голосовании приняли участие 805 тыс. жителей республики, это 5% от всех проголосовавших россиян (15,9 млн).
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.