1 июля в первом уфимском фудмолле «Гастрономика» начнет работу бесплатная детская игровая комната. Теперь семейный отдых в самом центре города станет еще комфортнее.



Пока родители знакомятся с предложениями более чем 15 ресторанных концепций и открывают для себя новые вкусы, юные гости смогут весело и безопасно проводить время в игровой комнате под присмотром гувернеров.



Новая площадка создана для активных игр, общения и ярких впечатлений. Это часть масштабной концепции семейного отдыха, которую развивает фудмолл. В «Гастрономике» создано идеальное пространство, где каждый член семьи найдет занятие по душе: взрослые — гастрономические открытия, а дети — увлекательный досуг.

Приходите всей семьей за новыми вкусами и отличным настроением!

Адрес: ТДК «Гостиный двор», Верхнеторговая площадь, 1

Сайт: gastro-nomika.ru

Соцсети: vk.com/gastronomikaufa

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