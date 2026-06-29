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08:00 (UTC+5), 29 Июня 2026

В Уфе открывается новая бесплатная игровая зона для детей

Фото: «Гастрономика» | предоставлено компанией

1 июля в первом уфимском фудмолле «Гастрономика» начнет работу бесплатная детская игровая комната. Теперь семейный отдых в самом центре города станет еще комфортнее.

Пока родители знакомятся с предложениями более чем 15 ресторанных концепций и открывают для себя новые вкусы, юные гости смогут весело и безопасно проводить время в игровой комнате под присмотром гувернеров.

Новая площадка создана для активных игр, общения и ярких впечатлений. Это часть масштабной концепции семейного отдыха, которую развивает фудмолл. В «Гастрономике» создано идеальное пространство, где каждый член семьи найдет занятие по душе: взрослые — гастрономические открытия, а дети — увлекательный досуг.

Приходите всей семьей за новыми вкусами и отличным настроением!

Адрес: ТДК «Гостиный двор», Верхнеторговая площадь, 1
Сайт: gastro-nomika.ru 
Соцсети: vk.com/gastronomikaufa
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