В Уфе начала работу эргокомната для восстановления после инсульта

В Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Башкортостан «Клиническая больница скорой медицинской помощи города Уфы» открылась обновлённая эргокомната для пациентов, перенесших инсульт. Проект реализован фондом борьбы с инсультом ОРБИ и СберСтрахованием жизни.

Эргокомната – это специально оборудованное пространство, имитирующее домашнюю обстановку. Здесь пациенты отделения нейрореабилитации под наблюдением специалистов восстанавливают бытовые навыки: учатся самостоятельно готовить, принимать пищу, заниматься личной гигиеной и другими повседневными делами. Такой подход позволяет ускорить возвращение к привычной жизни и повысить уверенность в собственных силах.

В рамках реализации благотворительного проекта в комнате проведен ремонт, закуплены современная мебель, бытовая техника и медицинское оборудование. В помещении оборудованы мини‑кухня для отработки навыков приготовления пищи, стол для приёма еды и занятий рукоделием, а также элементы ванной комнаты.

Фонд ОРБИ также проводит курсы по эрготерапии с постановкой практических навыков – это гарантирует высокое качество реабилитационной помощи.

«Более 15 лет фонд ОРБИ помогает людям, пережившим инсульт, и их близким по всей России. Мы стараемся быть рядом в самые сложные моменты – на горячей линии по инсульту, где можно бесплатно получить юридическую и психологическую поддержку, а также помощь с поиском работы после инсульта. Особенно ценно, когда в этой помощи нас поддерживают партнеры. Благодаря такому сотрудничеству в Уфе появилась современная эргокомната – пространство, где люди могут восстанавливать бытовые навыки под наблюдением специалистов и возвращаться к привычной жизни. Для нас это важный проект, который помогает еще большему количеству людей почувствовать уверенность и опору на пути восстановления», – прокомментировала Екатерина Милова, директор по развитию фонда борьбы с инсультом ОРБИ.

«Помощь в реабилитации после инсульта — это прежде всего возвращение человеку самого главного: самостоятельности, уверенности и привычного ритма жизни. С 2023 года вместе с фондом ОРБИ мы открываем эргокомнаты по всей стране, чтобы каждый человек, перенёсший инсульт, мог вновь как можно быстрее и эффективнее восстановить бытовые навыки и социальную активность. Сегодня в Уфе открылась уже десятая такая комната. Для нас важно, чтобы люди независимо от места проживания получали своевременную помощь в реабилитации здоровья, возвращая себе прежнее качество жизни и долголетие», прокомментировала Наталья Тарасова, управляющий директор по страхованию СберСтрахования жизни.