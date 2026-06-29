В Башкирии ремонт моста через Берсувань идет с опережением графика

На трассе Уфа – Оренбург ремонт второй половины моста через реку Берсувань начался раньше срока. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе минтранса РБ. Подрядчик опережает график примерно на 10-11 дней.

Напомним, по плану до 8 июля должны были вестись работы на первой половине путепровода. Однако из-за ускоренных темпов мостовики уже приступили к следующему участку, по которому транспорт въезжает в Уфу. После завершения данного этапа работы переместятся под мост и не будут препятствовать движению.

Напомним, работы вблизи села Чесноковка начались 9 июня. Ремонт ведется круглосуточно и должен завершиться к 5 сентября.

Подробнее о том, как организовано движение на время работ, читайте в лонгриде «Башинформа».