В Башкирии ремонт моста через Берсувань идет с опережением графика

На трассе Уфа – Оренбург ремонт второй половины моста через реку Берсувань начался раньше срока. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе минтранса РБ. Подрядчик опережает график примерно на 10-11 дней.
Напомним, по плану до 8 июля должны были вестись работы на первой половине путепровода. Однако из-за ускоренных темпов мостовики уже приступили к следующему участку, по которому транспорт въезжает в Уфу. После завершения данного этапа работы переместятся под мост и не будут препятствовать движению.
Напомним, работы вблизи села Чесноковка начались 9 июня. Ремонт ведется круглосуточно и должен завершиться к 5 сентября.
Подробнее о том, как организовано движение на время работ, читайте в лонгриде «Башинформа».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.