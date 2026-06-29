В Башкирии назвали дату проведения Всероссийской ИТ-конференции

Правительство Башкирии выпустило распоряжение об организации Всероссийской IT-конференции. Мероприятие пройдёт 7 ноября в уфимском конгресс-холле. Подготовка поручается минцифры Башкирии, контроль возлагается на первого вице-премьера правительства Рустама Муратова.
Аналогичный форум проходил в Уфе и в ноябре прошлого года. Помимо форума, организуемого госструктурами, для IT-сферы в Уфе прошли тематические коммерческие и вузовские конференции.
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