Проект «Повод гордиться» рассказал о ветеране Афганистана из Башкирии

Героем нового выпуска проекта Центра управления республикой и канала БСТ стал депутат Госсобрания — Курултая Башкирии Раиль Абдрахимов.

В региональном парламенте он курирует аграрный сектор и экологические вопросы. А свой трудовой путь начинал в Кугарчинском районе в колхозе «Кызыл байрак», возглавив его через 5 лет работы.

Известно, что в конце 1980-х годов Абдрахимов служил в Афганистане и был удостоен наград. Является ветераном боевых действий. Также сегодня преподает в одном из столичных вузов.

Указом Главы республики Радия Хабирова Абдрахимову присвоено почетное звание заслуженного экономиста РБ.