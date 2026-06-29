Июнь уходящий: синоптики рассказали о погоде в Башкирии

По данным Башгидромета, сегодня, 29 июня, местами пройдут кратковременные дожди, днем грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +17, +22°.
Во вторник, 30 июня, в республике вновь прогнозируются кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +8, +13°, по востоку до +3°, днем +16,+21°.
В среду, 1 июля, местами по Башкирии ожидаются кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13°, днем +19, +24°.
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