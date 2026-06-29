Электромонтер из Уфы представит Башкирию на конкурсе «Лучший по профессии»

64 работника сферы жилищно-коммунального хозяйства демонстрировали свое мастерство на конкурсе «Лучший по профессии». Слесари-сантехники, операторы котельного оборудования, электромонтеры, дворники и трактористы прошли два тура. В первом показали свои теоретические знания, во втором — практические. Победителей выбрали в шести номинациях. Лучшим электромонтером республики стал сотрудник «Уфаводоканала» Дмитрий Двоеглазов. Именно он отправится на федеральный этап конкурса представлять Башкирию.

В номинации «Лучший слесарь-сантехник» первое место занял работник МУП «Стерлитамакводоканал» Артур Павлушкин. В номинации «Оператор котельного оборудования» — представитель МУП УИС Уфы Р. Габидуллин. Лучшим дворником стал работник УЖХ Орджоникидзевского района столицы республики Ф. Пекчанов, а лучшим трактористом признан житель Ишимбая — А. Михайлов. Номинации «Лучшая команда» удостоена команда из Уфы, а значит в следующем году республиканский конкурс «Лучший по профессии» состоится в столице.

«Победа в конкурсе „Лучший по профессии“ — это яркое подтверждение того, что в нашей отрасли работают настоящие мастера своего дела. Их пример служит стимулом для молодых специалистов и предметом гордости для ветеранов сферы ЖКХ», — подчеркнул заместитель министра ЖКХ РБ Арсланбек Хайдаров.

Отметим, что в 2025 году соревнования «Лучший по профессии» стали частью федерального проекта «Человек труда», который реализуется в рамках национального проекта «Кадры».

Ранее Башинформ сообщал о том, что победители конкурса получат денежную премию.