Башкирский центр стажировки в Москве может стать центром занятости

В понедельник на оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров поручил рассмотреть возможность интеграции Центра стажировки для студентов из Башкортостана в Москве в сеть республиканских кадровых центров. Такое указание он дал вице-премьеру правительства РБ Руслану Хабибову и главе минтруда республики Ольге Кабановой.

Напомним, Центр кадровой стажировки для молодёжи Республики Башкортостан помогает студентам в прохождении производственной практики. Он открылся по поручению Радия Хабирова в апреле этого года в Полпредстве республики при президенте РФ в Москве.