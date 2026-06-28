В Уфе мать-героиня родила 12-го ребенка

По его словам, в уфимском перинатальном центре женщина родила 12-го по счету ребенка. Она является матерью-героиней, и не побоялась решиться еще на одного.

Роды прошли хорошо, родился мальчик. Мама чувствует себя нормально.

Старшему ребенку женщины уже 19 лет, и месяц назад она уже успела стать бабушкой.

— Вы можете себе представить! — поделился Станислав Иваха. — Я вас сердечно поздравляю!

Гинеколог прокомментировал, что у женщины все роды прошли естественным путем.

Женщина считает, что иметь так много детей — это прекрасно. Доктор пригласил женщину «приходить еще».