В Уфе мать-героиня родила 12-го ребенка

По его словам, в уфимском перинатальном центре женщина родила 12-го по счету ребенка. Она является матерью-героиней, и не побоялась решиться еще на одного.
Роды прошли хорошо, родился мальчик. Мама чувствует себя нормально.
Старшему ребенку женщины уже 19 лет, и месяц назад она уже успела стать бабушкой.
— Вы можете себе представить! — поделился Станислав Иваха. — Я вас сердечно поздравляю!
Гинеколог прокомментировал, что у женщины все роды прошли естественным путем.
Женщина считает, что иметь так много детей — это прекрасно. Доктор пригласил женщину «приходить еще».
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