В Башкирии проинформировали по дорожной ситуации в Челябинской области

«После осмотра повреждённого участка дороги определён план восстановительных работ. В первую очередь специалисты выполнят замену повреждённой водопропускной трубы. Затем проведут отсыпку и уплотнение дорожного полотна скальной породой и грунтом. После высыхания участка будет выполнено асфальтирование».

В ведомстве сообщили, что для сохранения транспортной доступности жителей посёлка Устиново организовано движение маршрутов № 413 и № 435 по изменённой схеме объезда.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области держит ситуацию на контроле. Организовано взаимодействие с Госавтоинспекцией, МЧС и администрацией Миасского городского округа.

Напомним, сегодня в первой половине дня движение на автомобильной дороге в Миасском городском округе было закрыто. В связи с прошедшими обильными осадками и прохождением дождевого паводка на 9-м км автомобильной дороги Черновское — Устиново произошло размытие участка дорожного полотна.