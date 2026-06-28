Воскресенье, 28 Июня 2026
|
Уфа
+17 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
12:00 (UTC+5), 28 Июня 2026

В Башкирии проинформировали по дорожной ситуации в Челябинской области

Оперативной информацией по ситуации на дороге Черновское — Устиново в соседней с Башкортостаном Челябинской области поделились в Управлении дорожного хозяйства РБ.

Фото: Управление дорожного хозяйства Челябинской области | канал в МАХ Дороги и транспорт Челябинской области
Лейла Аралбаева

«После осмотра повреждённого участка дороги определён план восстановительных работ. В первую очередь специалисты выполнят замену повреждённой водопропускной трубы. Затем проведут отсыпку и уплотнение дорожного полотна скальной породой и грунтом. После высыхания участка будет выполнено асфальтирование».

В ведомстве сообщили, что для сохранения транспортной доступности жителей посёлка Устиново организовано движение маршрутов № 413 и № 435 по изменённой схеме объезда.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области держит ситуацию на контроле. Организовано взаимодействие с Госавтоинспекцией, МЧС и администрацией Миасского городского округа.

Напомним, сегодня в первой половине дня движение на автомобильной дороге в Миасском городском округе было закрыто. В связи с прошедшими обильными осадками и прохождением дождевого паводка на 9-м км автомобильной дороги Черновское — Устиново произошло размытие участка дорожного полотна.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru