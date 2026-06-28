В Башкирии патриотический фест «Сила Земли» собрал более 5000 участников

В Альшеевском районе Башкортостана состоялся V Межрегиональный этнокультурный патриотический фестиваль «Сила Земли» — «Ер ҡото». Программа фестиваля охватила различные тематические зоны, охватывающие медицинское, психологическое, образовательное, спортивное и культурное направления. Специалисты и эксперты работали на 28 площадках.
«Фестиваль «Сила Земли» - это место силы для наших воинов, для их близких. Сегодня мы собрали их в одном месте, чтобы показать значимость, ответить на вопросы, поблагодарить. Третий год подряд наш фестиваль ориентирован именно на участников специально военной операции. Мероприятие мы посвятили Году единства народов России и Году большой и дружной семьи в Республике Башкортостан. Надеемся, что фестиваль им подарит силу и мотивацию для будущей Победы», - отметила автор проекта, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в РБ Гульнур Кульсарина.
Торжественная церемония открытия завершилась вручением государственных и ведомственных наград. Семьям погибших участников СВО были переданы ордена Мужества, медали генерала Шаймуратова. Родителям погибших героев вручили общественные медали Регионального отделения «Ассамблея народов России» Республики Башкортостан «Отец защитника Отечества» и Региональной общественной организации «Общество башкирских женщин» «Женщина – мать нации» имени Рабиги Кушаевой. Все они воспитали истинных патриотов своей Родины и продолжают активно помогать фронту. Ветераны боевых действий – активисты общественной жизни районов – отмечены благодарственными письмами филиала фонда «Защитники Отечества» в РБ.
Ветерану боевых действий из Буздякского района Рустаму Бабаджанову была вручена электроколяска от фонда «Защитники Отечества». Пять ветеранов получили комплекты адаптивной одежды.
В деловой программе фестиваля состоялся брифинг с участием представителей министерств и ведомств, задействованных в системе поддержки участников специальной военной операции.
На площадке Регионального отделения «Ассамблея народов России» Республики Башкортостан, посвященной Году народного единства в России, выступили Наталья Альтнер, лектор Всероссийского общества «Знание» Тимур Мустафин. Для юных патриотов прошла викторина «Живое слово. Сила русского языка». Кульминацией площадки стало подписание соглашений о сотрудничестве между региональным отделением и национально-культурными центрами: «Собор русских Башкортостана», «Конгресса татар Республики Башкортостан», «Ассоциации финно-угорских народов», «Общества чувашской культуры Республики Башкортостан», региональной марийской национально-культурной автономии «Эрвел Марий».
Свою площадку на фестивале представил Центр «Мой бизнес». На фестивале презентовали фотовыставку «Семья защитника Отечества», которая продемонстрировала семьи участников СВО, военные династии.
Также был организован прием врачей с проведением медицинских консультаций для всех желающих, а также работа психологов, которые провели психологические тренинги и индивидуальные консультации, направленные на поддержку эмоционального состояния и укрепление внутреннего ресурса. Параллельно свою работу вели народные целители, предлагающие консультации по широкому спектру вопросов — от решения проблем со здоровьем до помощи в обретении душевного равновесия.
В рамках фестиваля состоялась республиканская акция — юридический десант «Защитники Отечества» по оказанию социальной и правовой помощи семьям участников специальной военной операции. Для бойцов, приехавших на фестиваль со всей республики, организовали мастер-классы по видам спорта и сдача нормативов ГТО.
Для юных гостей фестиваля работала детская площадка с башкирской народной игрой «Биш ашык». Ветераны СВО провели для школьников урок мужества, а Ассоциацией ветеранов СВО организованы семейные игры, собравшие порядка 120 человек.
В рамках фестиваля прошел первый республиканский форум волонтеров, собравший более 300 человек из 50 районов республики. Добровольцы организовали сбор гуманитарной помощи, с помощью Межрегионального общественного объединения «Боевое братство».
Неотъемлемой частью праздника стали народные игры, мастер-классы по прикладному искусству и ярмарка ремесел, демонстрирующие богатство народных традиций. В рамках фестиваля также состоялся коллективный намаз на открытом воздухе, подчеркивающий духовную составляющую мероприятия, и традиционный курбан ашы — благотворительная трапеза, объединившая всех присутствующих.
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