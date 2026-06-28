В Башкирии патриотический фест «Сила Земли» собрал более 5000 участников

В Альшеевском районе Башкортостана состоялся V Межрегиональный этнокультурный патриотический фестиваль «Сила Земли» — «Ер ҡото». Программа фестиваля охватила различные тематические зоны, охватывающие медицинское, психологическое, образовательное, спортивное и культурное направления. Специалисты и эксперты работали на 28 площадках.

«Фестиваль «Сила Земли» - это место силы для наших воинов, для их близких. Сегодня мы собрали их в одном месте, чтобы показать значимость, ответить на вопросы, поблагодарить. Третий год подряд наш фестиваль ориентирован именно на участников специально военной операции. Мероприятие мы посвятили Году единства народов России и Году большой и дружной семьи в Республике Башкортостан. Надеемся, что фестиваль им подарит силу и мотивацию для будущей Победы», - отметила автор проекта, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в РБ Гульнур Кульсарина.

Торжественная церемония открытия завершилась вручением государственных и ведомственных наград. Семьям погибших участников СВО были переданы ордена Мужества, медали генерала Шаймуратова. Родителям погибших героев вручили общественные медали Регионального отделения «Ассамблея народов России» Республики Башкортостан «Отец защитника Отечества» и Региональной общественной организации «Общество башкирских женщин» «Женщина – мать нации» имени Рабиги Кушаевой. Все они воспитали истинных патриотов своей Родины и продолжают активно помогать фронту. Ветераны боевых действий – активисты общественной жизни районов – отмечены благодарственными письмами филиала фонда «Защитники Отечества» в РБ.

Ветерану боевых действий из Буздякского района Рустаму Бабаджанову была вручена электроколяска от фонда «Защитники Отечества». Пять ветеранов получили комплекты адаптивной одежды.

В деловой программе фестиваля состоялся брифинг с участием представителей министерств и ведомств, задействованных в системе поддержки участников специальной военной операции.