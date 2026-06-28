В Башкирии на озере Талкас девушки оказались в опасной дали от берега

На озере Талкас Баймакского района спасатели Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям оказали помощь отдыхающим.

Как расскащали в пресс-службе ведомства, во время профилактического рейда спасатели пришли на помощь двум девушкам, которые на сапборде и надувном круге отплыли далеко от берега.

Из-за сильных волн плавсредства отнесло далеко от берега, и люди, не справившись с течением, не смогли вернуться самостоятельно. Спасатели доставили их на берег. Благодаря оперативным действиям спасателей трагедии удалось избежать. К счастью, в медицинской помощи отдыхающие не нуждались.

Госкомитет РБ по ЧС напоминает: не отплывайте далеко от берега, используйте спасательный жилет, не переоценивайте свои возможности, берите с собой средство связи, чтобы получить помощь в случае необходимости. В случае экстренной ситуации звоните по номеру 112.