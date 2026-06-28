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14:00 (UTC+5), 28 Июня 2026

Ляйсан Утяшева в день рождения поделилась воспоминаниями о Башкирии

Популярная телеведущая, спортсменка и блогер выложила в своем МАХ-канале множество фото из семейного альбома.

Фото: Ляйсан Утяшева | МАХ-канал
Лейла Аралбаева

Ляйсан Утяшева поделилась трогательными воспоминаниями о детстве, прошедшем в Башкирии, и любимой маме. Она написала в своем канале в МАХ, что в день рождения хочет перелистать свою внутреннюю киноплёнку.

«Башкирия. Раевка. Маленькая девочка, которая до сих пор живёт во мне. Девочка, которая по-прежнему верит в чудеса, людей и добро. Так меня воспитали мама и моя родная земля — любить жизнь, трудиться от души и никогда не переставать мечтать.

Каждый год в этот день я поздравляю свою маму. Ведь сколько бы лет мне ни исполнялось, это всегда и её праздник. Спасибо тебе за жизнь, мама».

Ляйсан Утяшева канал в МАХ
Ляйсан Утяшева канал в МАХ
Ляйсан Утяшева канал в МАХ
Ляйсан Утяшева канал в МАХ
Фото: Ляйсан Утяшева | канал в МАХ
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«Жизнь летит удивительно быстро. Но внутри я по-прежнему чувствую себя лет на тридцать. Наверное, потому что продолжаю удивляться, любить, учиться, много работать, смеяться и верить, что самое прекрасное ещё впереди.

Утяшева поблагодарила каждого за поздравления, тепло и любовь:

«Я очень вас люблю и бесконечно благодарю. И всех, кто родился сегодня, с нашим днём! Берегите своих близких. И давайте оставлять после себя как можно больше добра».

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