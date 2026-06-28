Ляйсан Утяшева в день рождения поделилась воспоминаниями о Башкирии

Ляйсан Утяшева поделилась трогательными воспоминаниями о детстве, прошедшем в Башкирии, и любимой маме. Она написала в своем канале в МАХ, что в день рождения хочет перелистать свою внутреннюю киноплёнку.

«Башкирия. Раевка. Маленькая девочка, которая до сих пор живёт во мне. Девочка, которая по-прежнему верит в чудеса, людей и добро. Так меня воспитали мама и моя родная земля — любить жизнь, трудиться от души и никогда не переставать мечтать.

Каждый год в этот день я поздравляю свою маму. Ведь сколько бы лет мне ни исполнялось, это всегда и её праздник. Спасибо тебе за жизнь, мама».