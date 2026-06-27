В уфимском Нагаево построят подъездную дорогу к новому детсаду

Трехэтажное здание будет рассчитано на 11 групп по 20–25 детей. На объект, который возводится в рамках нацпроекта «Семья», на сегодня завершено устройство фундаментов, ведется монтаж стеновых блоков подвальной части.
Как сообщил мэр Уфы Рустам Шарипов, детский сад планируют открыть до конца 2027 года. Сейчас разрабатывается проект подъездных путей. Планируется построить двухполосную дорогу длиной 425 метров, чтобы обеспечить транспортную доступность нового учреждения.
«Есть вопросы, связанные с проектным решением, а также со сметой — сейчас проходит ее корректировка. Конечно, есть вопрос, связанный с финансовой составляющей. Мы сегодня совместно с министерством строительства и архитектуры республики, подрядной организацией провели совещание. В соответствии с протоколом будем отрабатывать все вопросы. Планируем завершить все в срок, чтобы наши дети получили новый детский сад», — подытожил Рустам Шарипов.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в 2026 году в Башкирии откроются 6 новых школ и детский сад.
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