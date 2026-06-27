В Уфе фестиваль «День молодёжи» объединит более 20 тысяч человек

Фестиваль «День молодёжи-2026» пройдет сегодня в Уфе. Мероприятие объединит более 20 тысяч участников. О программе фестиваля рассказал министр молодежной политики РБ Вито Сабиров.

«Будут различные развлекательные и полезные локации, зона быстрых свиданий, конкурс музыкальной автотехники, зона вечернего бокса. Также можно будет сдать ГТО, провести чекап, научиться оказывать первую помощь, посмотреть раритетную технику. Будет работать большая зона фудкорта. Основное зрелищное мероприятие развернется на нашей сцене, которая объединит как резидентов нашего проекта «Российская студенческая весна», так и известных хедлайнеров Кравц, Фогель, Марат Яруллин, Бэби Ти», – пояснил Вито Сабиров.

Фестиваль организован в рамках федеральной программы, посвящённой Дню молодёжи. Он включает три тематических направления: «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России». Главной площадкой мероприятия традиционно станет набережная реки Белой. Здесь разместятся интерактивные зоны и игровые площадки. Вечером для гостей будут организованы концерт и дискотека.

Напомним, по итогам 2025 года Башкирия впервые вошла в топ-3 лидеров страны по реализации молодежной политики. Год назад наша республика была на пятом месте. Результаты рейтинга объявило Федеральное агентство по делам молодёжи. В списке лидеров также Татарстан, Красноярский край, Нижегородская область и Москва.

В республике проживает более миллиона молодых людей. Для них создается современная инфраструктура самореализации, реализуются образовательные, патриотические, добровольческие и кадровые проекты. В республике действует 67 учреждений молодежной политики, объединяющих 179 молодежных центров. В отрасли работают более 1,5 тысячи специалистов муниципального и регионального уровней.

Последовательно развивается программа модернизации молодежных пространств «Йәшлек регион», создаются современные площадки для общения, обучения и реализации молодежных инициатив. Республика стала первым субъектом страны, где учрежден профессиональный праздник работников сферы молодежной политики.

«В республике – свыше миллиона молодых людей, и мы стараемся создавать максимум возможностей для того, чтобы они могли себя проявить. Развиваем инфраструктуру, открываем новые молодежные пространства и площадки, где ребята могут реализовать себя в самых разных направлениях. Занимаемся патриотическим воспитанием, поддерживаем волонтеров, студентов, молодых специалистов. Проводим встречи и масштабные мероприятия.

Молодежь у нас самая лучшая, я всегда это говорил. И работа с ней – большая честь и ответственность. Кстати, в этом году молодежная политика республики отмечает 35 лет. Поздравляю и благодарю всех причастных. И спасибо Росмолодежи за высокую оценку», – отметил Глава Башкирии Радий Хабиров.