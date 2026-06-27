В Башкирии сохранится дождливая погода

Как сообщает Башгидромет, сегодня, 27 июня, по республике ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни и град, а также грозы. Погодные условия будут неустойчивыми. Ожидается сильный ветер восточный с переходом на западный умеренный, местами шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью +9, +14°, днем +17, +22°.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в ближайшие дни в Башкирии ожидается погода с дождями и грозами.
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