В Башкирии сохранится дождливая погода

Как сообщает Башгидромет, сегодня, 27 июня, по республике ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни и град, а также грозы. Погодные условия будут неустойчивыми. Ожидается сильный ветер восточный с переходом на западный умеренный, местами шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью +9, +14°, днем +17, +22°.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в ближайшие дни в Башкирии ожидается погода с дождями и грозами.