11 и 12 июля в Башкирии пройдет первый фестиваль «Медь». Он пройдет на двух площадках, расположенных недалеко друг от друга – в сёлах Верхотор Ишимбайского района и Воскресенское Мелеузовского района, сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Для нас это не просто очередной праздник. Территория Башкортостана – центр горнозаводской цивилизации. У нас много уникальных памятников той эпохи, которые мы обязаны сохранить. Как и память о том времени и его героях. Сегодня мы наполняем эти территории новым смыслом, делаем комфортными и привлекательными для туристов», – отметил Радий Хабиров.

В Воскресенском гостей фестиваля ждут выставка старинных фотографий, шоу электронной музыки и открытая арт-зона, где все желающие смогут создать мозаику из медного шлака. В Верхоторе организаторы подготовили ремесленный театр, кузнечные мастер-классы и научные лекции. Любители спорта смогут посмотреть показательный турнир по возрождённой старинной игре лаун-теннису.

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