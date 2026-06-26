В Башкирии изменится расписание электричек

Речь, в частности, идет о следующих электричках:

— поезд № 6533 Красноуфимск — Чернушка отправится со станции Красноуфимск в 15.08, прибытие в Чернушку в 18.21;

— поезд № 6523 Чернушка — Янаул отправится со станции Чернушка в 18.22, прибытие в Янаул в 19.55;

— поезд № 6525/6526 Янаул — Ижевск отправится со станции Янаул в 20.05, прибытие в Ижевск в 22.51;

— поезд № 6534 Чернушка — Красноуфимск до станции Бартым следует действующим расписанием, далее измененным, прибытие в Красноуфимск в 22.06.

В расписании указано местное время.