Тренер из Башкирии открыл в себе предпринимательскую «жилку»

Свыше 25 лет житель села Дуван Алексей Гордеев готовил будущих чемпионов в секциях силового троеборья и армрестлинга. Подопечные тренера завоевывали медали и кубки соревнований республиканского, всероссийского и международного масштаба.

Однако в прошлом году Алексей решил попробовать себя в бизнесе и реализовать проект по заготовке и продаже дров. Оформив статус самозанятого, мужчина обратился в администрацию Дуванского района за поддержкой своего дела. По соцконтракту ему выделили средства, на которые предприниматель купил дровокол и бензогенератор.

«Сегодня его дело обеспечивает стабильный доход, а спрос на продукцию сохраняется в течение всего года», — прокомментировала бизнес-шериф муниципалитета Юния Валиева в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом.