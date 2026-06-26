После короткого тепла в Башкирии вновь зарядят дожди

По данным Башгидромета, 26 июня местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха днем составит +20, +25°.
В субботу, 27 июня, возможны кратковременные дожди, местами сильные, грозы, днем локально град. Ветер восточный с переходом на западный умеренный, местами шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью +9, +14°, днем +17, +22°.
В воскресенье, 28 июня, также ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, днем локально град. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +7, +12°, днем +16, +21°.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.