Пара из Башкирии поженилась на XIV Петербургском международном форуме

На площадке органов ЗАГС «Дом СОЮЗОВ», приуроченной к Году единства народов России, гостям форума представлена церемония бракосочетания с соблюдением всех традиционных башкирских обрядов.
— В год, объявленный Год единства народов, очень важно показывать, как национальные традиции становятся мостом между поколениями. Бракосочетания, прошедшие в дни форума, не просто красивый обряд. Это публичное заявление о том, что семья и верность своим корням — главная ценность нашей многонациональной страны. В единстве этих традиций и заключается сила России, — отметил заместитель министра юстиции России Максим Бесхмельницын.
Молодожены рассказали историю своего знакомства:
«Мы познакомились 15 марта 2023 году на весеннем концерте в сквере. Было холодно, но очень атмосферно — музыка, огни, люди вокруг. Я стояла и слушала выступление, и в какой-то момент Ильяс просто подошёл ко мне, сказал что-то про музыку… и остался. Мы разговорились так легко, будто знали друг друга давно. Сначала обсуждали концерт, потом — всё подряд. В какой-то момент музыка закончилась, люди начали расходиться, а мы просто остались вместе и пошли гулять дальше», — сказала Диля Габбасова.
На форуме можно было познакомиться с традиционным укладом жизни башкир. Экспозиция Республики Башкортостан включала в себя юрту, предметы быта, национальные костюмы, в которых участники мероприятия с удовольствием делали памятные фото. Мастер-классы по изготовлению курая и башкирских украшений создавали особенную атмосферу национального колорита.
С 24 по 26 июня 2026 года на площадке «Экспофорума» под девизом «Время быть в праве» прошел XIV Петербургский международный юридический форум, организаторами которого выступили Министерство юстиции Российской Федерации и Фонд Росконгресс.
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