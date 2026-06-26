Пятница, 26 Июня 2026
|
Уфа
+17 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
15:42 (UTC+5), 26 Июня 2026

Пара из Башкирии поженилась на XIV Петербургском международном форуме

26 июня 2026 года Ильяс Кадраков из Караидельского района и Диля Габбасова из Кугарчинского района создали семью в Санкт-Петербурге.

Фото: Кирилл Казачков | Минюст России
Лейла Аралбаева

На площадке органов ЗАГС «Дом СОЮЗОВ», приуроченной к Году единства народов России, гостям форума представлена церемония бракосочетания с соблюдением всех традиционных башкирских обрядов.

— В год, объявленный Год единства народов, очень важно показывать, как национальные традиции становятся мостом между поколениями. Бракосочетания, прошедшие в дни форума, не просто красивый обряд. Это публичное заявление о том, что семья и верность своим корням — главная ценность нашей многонациональной страны. В единстве этих традиций и заключается сила России, — отметил заместитель министра юстиции России Максим Бесхмельницын.

Молодожены рассказали историю своего знакомства:

«Мы познакомились 15 марта 2023 году на весеннем концерте в сквере. Было холодно, но очень атмосферно — музыка, огни, люди вокруг. Я стояла и слушала выступление, и в какой-то момент Ильяс просто подошёл ко мне, сказал что-то про музыку… и остался. Мы разговорились так легко, будто знали друг друга давно. Сначала обсуждали концерт, потом — всё подряд. В какой-то момент музыка закончилась, люди начали расходиться, а мы просто остались вместе и пошли гулять дальше», — сказала Диля Габбасова.

На форуме можно было познакомиться с традиционным укладом жизни башкир. Экспозиция Республики Башкортостан включала в себя юрту, предметы быта, национальные костюмы, в которых участники мероприятия с удовольствием делали памятные фото. Мастер-классы по изготовлению курая и башкирских украшений создавали особенную атмосферу национального колорита.

С 24 по 26 июня 2026 года на площадке «Экспофорума» под девизом «Время быть в праве» прошел XIV Петербургский международный юридический форум, организаторами которого выступили Министерство юстиции Российской Федерации и Фонд Росконгресс.

Кирилл Казачков Минюст России
Кирилл Казачков Минюст России
Кирилл Казачков Минюст России
Фото: Кирилл Казачков | Минюст России
1 из 3
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru