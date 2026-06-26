На Урале запустят серийное производство уникальных нейрохирургических имплантов

Свердловский завод «Медин-Урал», специализирующийся на медицинских изделиях, начинает серийное производство имплантов для операций на позвоночнике и черепно-челюстно-лицевой области у детей и взрослых. Переход стал возможным благодаря льготному финансированию по специальной программе для малых технологических компаний (МТК), реализуемой при поддержке Минэкономразвития России и Корпорации МСП.

Привлеченные средства в размере 50 млн рублей направят на приобретение новых станков с ЧПУ. Это позволит расширить производственные мощности и нарастить общую проектную мощность предприятия с 15 до 22 тысяч изделий в год. В частности, выпуск краниальных фиксаторов — имплантов для черепной хирургии, уникальных для российского рынка, — вырастет более чем в 7 раз: с 2 до 15 тысяч единиц в год. Опытное производство таких изделий было запущено в конце 2025 года.

«Малые технологические компании способны не только разрабатывать уникальные высокотехнологичные изделия и производить их небольшими партиями. Они готовы к выходу в серию. И адресная господдержка таких инициатив помогает не просто развивать отечественную промышленность, но и получать востребованную импортозамещающую продукцию, которая в прямом смысле слова жизненно необходима. Речь идет о здоровье детей и взрослых, нуждающихся в сложнейших нейрохирургических операциях», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Помимо краниальных фиксаторов, новое оборудование позволит нарастить выпуск систем коррекции патологий позвоночника для детской спинальной хирургии и телескопических протезов межпозвоночных дисков. Производство детских имплантов планируется увеличить вдвое — с 4 до 8 тысяч штук в год.

«Льготное финансирование позволило нам оперативно решить вопрос расширения станочного парка. Новое оборудование поможет масштабировать производство и запустить в серию востребованные медизделия. Мы предлагаем полностью российский продукт, который не уступает импортным аналогам по качеству и безопасности», — отметил генеральный директор «Медин-Урал» Юрий Егоров.

С начала 2026 года малые технологические компании в рамках программы уже привлекли суммарно 6 млрд рублей льготного финансирования. Получателями займов стали 43 высокотехнологичных компании в сфере ИТ, прикладных исследований и промышленности из 15 регионов страны. Программа реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».