На карте Уфы появились новые улицы

Новые объекты получили имена людей, чьи судьбы связаны с историей страны, воинской доблестью и развитием столицы республики, сообщает пресс-служба Горсовета.
Так, на территории между Ветошниково и Романовкой, расположенной в Демском и Ленинском районах Уфы, появятся улицы имени Героя Советского Союза Ульмаса Шакирова и Героя Российской Федерации, генерала армии Анатолия Квашнина. Еще одна новая улица в Ленинском районе будет названа в честь уроженца Башкортостана, капитана 3 ранга и командира подводной лодки «Щ-304 Комсомолец» Якова Афанасьева.
В Советском районе Уфы появится улица Павла Качкаева – почетного гражданина города, главы администрации Уфы в 2003-2011 годах и депутата Государственной Думы.
Для новых жилых кварталов продолжается формирование улично-дорожной сети. На территории жилого комплекса «Южные ворота» утверждены названия улицы Ливневой и трех Ливневых переулков. Также официальное наименование получил Студенческий сквер в Октябрьском районе столицы.
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