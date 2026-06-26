Известный певец из Башкирии Ришат Тухватуллин запел на русском языке

Заслуженный артист Башкортостана и народный артист Татарстана Ришат Тухватуллин выпустил песню на русском языке. Артист опубликовал тизер новой песни в социальных сетях.
Композиция называется «Не буду помнить». Певец сообщил, что в этом году выпустит новый альбом на русском языке.
«Это не новый человек и не прощание с прошлым. Это ещё одна часть меня. Мое новое музыкальное пространство, где я могу звучать по-другому», — написал Тухватуллин.
Ранее звездная пара Тухватуллиных из Башкирии объявила о пополнении.
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