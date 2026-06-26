Башкирия отправила на форум идей самое большое число инициатив

В этом году на форум «Сильные идеи для нового времени» из всех 89 регионов России пришло более 48 тысяч инициатив — на треть больше, чем годом ранее. Причём из них больше 13 тысяч приходится на Башкирию. Это огромный отрыв от всех регионов-лидеров.
Как отмечают в оргкомитете форума, чаще всего авторы предлагали решения в сфере качества жизни, предпринимательства, технологий, подготовки кадров, экологии и климата. Самыми популярными темами стали образование и просвещение, здоровье, поддержка семьи, развитие малых городов, новые технологии, креативная экономика. Далее эксперты отберут «топ» инициатив. Лучшие проекты представят на финальном мероприятии форума 24–25 августа в Нижнем Новгороде.
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