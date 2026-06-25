В Уфе из-за ремонта путей изменится график движения электричек

В связи с производством работ, запланированных Куйбышевской железной дорогой на перегоне Черниковка – Шакша, вносятся изменения в график движения пригородных поездов, сообщает БППК.
1 июля 2026 года поезд № 7426/7432 Приютово – Уфа – Аша, на участках Приютово – Давлеканово, Уфа – Аша проследует измененным расписанием: Приютово (отпр. 05.53) – Давлеканово (приб. 07.22, отпр. 07.23) – Уфа (приб. 08.58, отпр. 09.22) – Аша (приб. 11.09).
4 июля 2026 года поезд № 7424/7426/7432 Абдулино – Приютово – Уфа – Аша, на участке Уфа – Аша проследует измененным расписанием: Абдулино (отпр. 05.13) – Приютово (отпр. 05.48, отпр. 05.55) – Уфа (приб. 08.58, отпр. 09.22) – Аша (приб. 11.09).
Время указано местное.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.