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09:02 (UTC+5), 25 Июня 2026

У знаменитой пары белых аистов в Башкирии родились птенцы

Фото: Анатолий Ермоленко | сообщество «Наблюдатели природы Башкирии»
Ляйсан Закирова

У единственной пары белых аистов, гнездящихся в Башкирии, родились птенцы. Это уже второй выводок за два года. Напомним, птицы в прошлом году впервые свили гнездо на опоре ЛЭП в селе Калтыманово Иглинского района. Весной птицы вновь вернулись на прежнее место и теперь растят малышей.

«Пернатая семья вернулась на прежнее место и уже воспитывает новое поколение. Говорят, аисты выбирают для жизни только спокойные и благополучные места. Похоже, Калтыманово они по-настоящему полюбили. Пусть птенцы растут крепкими, а эта добрая история продолжается еще много лет», – поделилась радостной новостью глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова.

Как ранее писал «Башинформ», это первый достоверно подтверждённый случай гнездования белых аистов в Башкирии. До 2025 года на территории региона встречались лишь одиночные особи. 

Гюзель Насырова vk.com
Гюзель Насырова vk.com
Фото: Гюзель Насырова | vk.com
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