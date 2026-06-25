У знаменитой пары белых аистов в Башкирии родились птенцы

У единственной пары белых аистов, гнездящихся в Башкирии, родились птенцы. Это уже второй выводок за два года. Напомним, птицы в прошлом году впервые свили гнездо на опоре ЛЭП в селе Калтыманово Иглинского района. Весной птицы вновь вернулись на прежнее место и теперь растят малышей.
«Пернатая семья вернулась на прежнее место и уже воспитывает новое поколение. Говорят, аисты выбирают для жизни только спокойные и благополучные места. Похоже, Калтыманово они по-настоящему полюбили. Пусть птенцы растут крепкими, а эта добрая история продолжается еще много лет», – поделилась радостной новостью глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова.
Как ранее писал «Башинформ», это первый достоверно подтверждённый случай гнездования белых аистов в Башкирии. До 2025 года на территории региона встречались лишь одиночные особи.
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