На мостах Уфы введут ограничения

С 1 июля планируется изменение схемы организации дорожного движения на Затонском и Демском мостах. Решение принято в связи с их ограниченно работоспособным состоянием, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Движение грузового автотранспорта, кроме автобусов, будет запрещено:

· по Затонскому мосту – на выезде из города;

· по Демскому мосту – в обоих направлениях.

Городские службы просят автомобилистов проявлять повышенное внимание и соблюдать требования установленных дорожных знаков.