Из Башкирии отправился первый воинский эшелон с призывниками

Перед будущими защитниками Отечества с напутственным словом выступили инспектор Центрального военного округа генерал-майор Тимофей Азаров, заместитель военного комиссара Башкирии полковник Ринат Латыпов, представители религиозных конфессий и ветераны военной службы.

«Сегодня серьёзный и торжественный день в вашей жизни. Желаю вам максимально использовать этот год, чтобы окрепнуть физически, освоить ту военно-учётную специальность, на которую вы попадёте. Не забывайте своих родителей, пишите, звоните. Держитесь всегда друг друга, армейская дружба очень крепкая и длится годами или всю жизнь. Крепкого здоровья, в добрый путь!» — пожелал новобранцам заместитель военного комиссара республики полковник Ринат Латыпов.

Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику, получат военно-учётную специальность, а затем продолжат службу в соответствии с полученной подготовкой. Каждый призывник обеспечен комплектом обмундирования, несессером, продовольственным и вещевым имуществом.

Напомним, всего в рамках весенней призывной кампании 2026 года планируется направить в Вооружённые Силы Российской Федерации около 5,5 тысячи призывников из Башкирии.