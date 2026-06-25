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12:00 (UTC+5), 25 Июня 2026

Из Башкирии отправился первый воинский эшелон с призывниками

Сегодня из Уфы отправился первый воинский эшелон с призывниками. Новобранцы из Башкирии отправились к местам несения воинской службы в рамках весеннего периода отправок 2026 года. Торжественный митинг по этому поводу состоялся в республиканском сборном пункте.

Фото: Елена Мустафина | пресс-служба военного комиссариата РБ
Эдуард Кускарбеков

В соединения и воинские части Южного военного округа отправились около 200 призывников. Молодые люди будут служить в сухопутных войсках.

Елена Мустафина пресс-служба военного комиссариата Республики Башкортостан
Елена Мустафина пресс-служба военного комиссариата Республики Башкортостан
Елена Мустафина пресс-служба военного комиссариата Республики Башкортостан
Елена Мустафина пресс-служба военного комиссариата Республики Башкортостан
Елена Мустафина пресс-служба военного комиссариата Республики Башкортостан
Фото: Елена Мустафина | пресс-служба военного комиссариата Республики Башкортостан
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Перед будущими защитниками Отечества с напутственным словом выступили инспектор Центрального военного округа генерал-майор Тимофей Азаров, заместитель военного комиссара Башкирии полковник Ринат Латыпов, представители религиозных конфессий и ветераны военной службы.

«Сегодня серьёзный и торжественный день в вашей жизни. Желаю вам максимально использовать этот год, чтобы окрепнуть физически, освоить ту военно-учётную специальность, на которую вы попадёте. Не забывайте своих родителей, пишите, звоните. Держитесь всегда друг друга, армейская дружба очень крепкая и длится годами или всю жизнь. Крепкого здоровья, в добрый путь!» — пожелал новобранцам заместитель военного комиссара республики полковник Ринат Латыпов.

Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику, получат военно-учётную специальность, а затем продолжат службу в соответствии с полученной подготовкой. Каждый призывник обеспечен комплектом обмундирования, несессером, продовольственным и вещевым имуществом.

Напомним, всего в рамках весенней призывной кампании 2026 года планируется направить в Вооружённые Силы Российской Федерации около 5,5 тысячи призывников из Башкирии.

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