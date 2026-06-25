Где сельчанам Башкирии узнать, проведут ли им интернет

Минцифры Башкирии ответило на вопросы жителей, как узнать, попал ли их посёлок в перечень населённых пунктов, где в этом году появятся вышки мобильной связи. Это зависит от результатов голосования прошлого года, они находятся на Госуслугах. Нужно пройти по указанной стрелкой ссылке и ввести в поиск название своей деревни, или посмотреть в общем региональном списке. Всего для «интернетизации» на этот год выбрали 51 башкирский посёлок.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.