Где сельчанам Башкирии узнать, проведут ли им интернет

Минцифры Башкирии ответило на вопросы жителей, как узнать, попал ли их посёлок в перечень населённых пунктов, где в этом году появятся вышки мобильной связи. Это зависит от результатов голосования прошлого года, они находятся на Госуслугах. Нужно пройти по указанной стрелкой ссылке и ввести в поиск название своей деревни, или посмотреть в общем региональном списке. Всего для «интернетизации» на этот год выбрали 51 башкирский посёлок.