Башкирская певица ответила своей танцовщице

Заслуженная артистка Башкортостана Гульназ Асаева ответила своей танцовщице, которая обвиняет ее в отсутствии помощи после ДТП.

Авария произошла 28 февраля днем в Белебеевском районе — на 14-м километре трассы Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы, где столкнулись две иномарки: JAC и Hyundai Solaris. Гульназ Асаева вместе с командой возвращалась в Уфу после выступления. Всего в ДТП по вине артистки пострадали четыре человека.

«Были очень сложные погодные условия. К сожалению, машина с творческой группой вылетела на встречную полосу. Гульназ Асаеву и других членов нашей команды сразу же доставили в ближайшую больницу. Одна из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести. Гульназ и ее танцор получили множественные ушибы, их в ближайшее время выпишут из больницы», — ранее прокомментировал инцидент концертный директор Гульназ Асаевой Вадим Фатхинуров.