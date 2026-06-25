Башкирская певица ответила своей танцовщице

Заслуженная артистка Башкортостана Гульназ Асаева ответила своей танцовщице, которая обвиняет ее в отсутствии помощи после ДТП.
Авария произошла 28 февраля днем в Белебеевском районе — на 14-м километре трассы Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы, где столкнулись две иномарки: JAC и Hyundai Solaris. Гульназ Асаева вместе с командой возвращалась в Уфу после выступления. Всего в ДТП по вине артистки пострадали четыре человека.
«Были очень сложные погодные условия. К сожалению, машина с творческой группой вылетела на встречную полосу. Гульназ Асаеву и других членов нашей команды сразу же доставили в ближайшую больницу. Одна из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести. Гульназ и ее танцор получили множественные ушибы, их в ближайшее время выпишут из больницы», — ранее прокомментировал инцидент концертный директор Гульназ Асаевой Вадим Фатхинуров.
Спустя четыре месяца после аварии между артисткой и ее бывшей танцовщицей разгорелся новый скандал. Танцовщица Диляра Гильмутдинова в соцсетях опубликовала пост, где обвинила бывшую наставницу в отсутствии помощи. По словам девушки, артистка ранее обещала пострадавшим финансовую поддержку и помощь с медикаментами. Однако, как отмечает Диляра, на просьбы о деньгах певица отвечает отказом и советует идти в суд.
«Единственное, что я могу сделать сейчас, — это написать сюда. У меня нет связей и денег на суды, есть только моя правда», — заявила Гильмутдинова.
«Башинформ» обратился за комментарием к концертному директору Гульназ Асаевой Вадиму Фатхинурову.
«Диляра сидела на переднем сиденье и была не пристегнута. У нас есть доказательства и свидетели. Еще одна танцовщица получила ушиб, она также была не пристегнута. Среди наших артистов больше никто не пострадал. Мы оказывали пострадавшим всю необходимую помощь, помогли с транспортировкой, доставляли продукты и необходимые вещи, родителям передали деньги. Все, что от нас требуется, мы, по мере своей возможности, сделали. После того как Диляра сказала, что подает в суд, мы ждем решения суда. Мы сами передавали Следственному комитету ее документы и снимки, чтобы они посмотрели все травмы, переломы, чтобы возбудили уголовное дело. Однако мы не можем комментировать, почему все еще не возбуждено дело. Мы сейчас ждем решения суда», — отметил Вадим Фатхинуров.
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