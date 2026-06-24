Жители Башкирии могут стать авторами новогодней почтовой марки и открыток

Участвовать в конкурсе могут как профессиональные художники и дизайнеры, так и любители, а также студенты и выпускники творческих вузов, достигшие 18 лет. Для этого им нужно создать интересный, яркий, запоминающийся эскиз марки или авторской открытки, посвящённых Новому году, в различных техниках: живопись, авторская или компьютерная графика, коллаж и др. При этом не принимаются работы, созданные нейросетями и прочими приложениями для создания искусственных изображений с помощью программных алгоритмов, без использования навыков авторского мастерства.
Открытый всероссийский тематический конкурс на создание эскизов почтовой марки и открыток по теме «С Новым годом!» проводит дочерняя компания Почты России АО «Марка» при поддержке Московского отделения Союза художников России и Союза филателистов России.
«Уверен, что тема Нового года как одного из самых популярных праздников обязательно привлечёт к конкурсу большое количество участников. Мы представим марку и авторские открытки, созданные по эскизам победителей, на нашей филателистической выставке, которую мы традиционно открываем в канун Нового года совместно с коллекционерами из нашей республики», — отметил директор регионального управления Почты России Ленард Шафиков.
Подать заявку и выслать на рассмотрение электронный вариант конкурсной работы нужно до 19 августа. Итоги конкурса объявят 4 сентября 2026 г. Положение о конкурсе можно посмотреть здесь.
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