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17:46 (UTC+5), 24 Июня 2026

В Уфе в дни Детской Фольклориады перекроют дороги

В эти дни Уфа принимает III Всероссийскую детскую Фольклориаду. Юные таланты из 78 регионов России радуют яркими выступлениями, которые пройдут на ключевых городских площадках.

Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
Лейла Аралбаева

Уфимцев и гостей столицы просят планировать маршруты и учитывать изменения движения.

С 24 по 27 июня будет перекрыта улица Театральная.

С 20 по 27 июня с 6.00 до 6.00 перекроют:

  • улицу Пушкина (от улицы Ленина до улицы Цюрупы);
  • улицу Советская (от улицы Заки Валиди до улицы Пушкина),
  • а также улицу Советская от Советской площади до дома № 18). 

25 июня с 00.00 до 18.00 перекроют:

  • парковки парка культуры и отдыха «Демский» (напротив дома
    Мусы Джалиля, 57);
  • парковки парка «Волна» (вблизи дома Ахметова, 311).
     

26 июня с 5.00 до 18.00 будет закрыт боковой проезд проспекта Октября вблизи зданий №156 и №158 по проспекту Октября. 

пресс-служба мэрия города Уфы
пресс-служба мэрия города Уфы
пресс-служба мэрия города Уфы
Фото: пресс-служба | мэрия города Уфы
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