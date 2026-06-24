В Уфе в дни Детской Фольклориады перекроют дороги

Уфимцев и гостей столицы просят планировать маршруты и учитывать изменения движения.
С 24 по 27 июня будет перекрыта улица Театральная.
С 20 по 27 июня с 6.00 до 6.00 перекроют:
25 июня с 00.00 до 18.00 перекроют:
26 июня с 5.00 до 18.00 будет закрыт боковой проезд проспекта Октября вблизи зданий №156 и №158 по проспекту Октября.
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