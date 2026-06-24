В Учалинском районе Башкирии перекроют дорогу для всех видов транспорта

Ограничение будет действовать с 11.00 до 15.00 часов 25 июня 2026 года. Такие меры принимаются в связи с ремонтными работами, сообщили в ведомстве.

Дорожные службы просят планировать свой маршрут и время в пути заранее.

Круглосуточная диспетчерская Управления дорожного хозяйства республики: 8-927-955-11-00.