В Оренбурге стартовал международный молодежный форум «Евразия Global»

Участниками форума стали 160 молодых лидеров из 59 регионов России и более 24 зарубежных стран, включая Индию, Кубу, Вьетнам, Пакистан, Китай и Нигерию. Мероприятие продлится шесть дней, его миссия — укрепление международных клубов дружбы в РФ.

Для делегатов подготовлена обширная культурная программа: знакомство с достопримечательностями и передовыми производствами региона, передает «Оренбург Медиа».

Губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев отметил, что за десять лет событие вышло на федеральный уровень, и поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку идеи с первых дней.

Напомним, в Уфе стартует III Всероссийская детская фольклориада.