В Оренбурге стартовал международный молодежный форум «Евразия Global»

Участниками форума стали 160 молодых лидеров из 59 регионов России и более 24 зарубежных стран, включая Индию, Кубу, Вьетнам, Пакистан, Китай и Нигерию. Мероприятие продлится шесть дней, его миссия — укрепление международных клубов дружбы в РФ.
Для делегатов подготовлена обширная культурная программа: знакомство с достопримечательностями и передовыми производствами региона, передает «Оренбург Медиа».
Губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев отметил, что за десять лет событие вышло на федеральный уровень, и поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку идеи с первых дней.
Напомним, в Уфе стартует III Всероссийская детская фольклориада.
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