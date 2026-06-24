В Башкирии продолжается ремонт путей и меняется расписание электричек

На станции Шингак-Куль в Башкирии продолжается ремонт железнодорожных путей. В связи с этим предстоят изменения в расписании электричек, предупредили в БППК. Они запланированы не в выходные, а в будние дни.
30 июня, 1 и 2 июля
отменяются поезда: утренняя электричка Раевка—Шакша (отправляющаяся в 6.06) и поезд Шакша—Дёма, отправляющийся в 11.52.
Раевка — Иглино выйдет в 4.47, Приютово — Давлеканово — в 5.53, Приютово — Шингак-Куль в 8.31.
29 и 30 июня, 1 июля
отменяются поезда: Дёма — Шакша, отправляющийся в 7.15, и Шакша — Приютово с отправлением в 8.22, Пиютово — Тавтиманово с отправлением в 15.45.
Аша — Уфа — Раевка выходит в 11.52 и дальше Чишмов не пойдёт.
Талды-Булак — Иглино отправляется в 16.51.
Раевка — Улу-Теляк: от Раевки до Чишмов отменяется, из Чишмов отправление в 19.06.
29 и 30 июня, 1 и 2 июля:
Уфа — Раевка выходит в 8.21 и идёт только до Чишмов.
Раевка — Шакша: отправление из Чишмов в 14.43.
Время местное.
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