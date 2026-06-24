Трассу М-12 «Восток» в 2026 году продлят до Тюмени

Движение по скоростному участку Екатеринбург — Тюмень федеральной трассы М-12 рассчитывают запустить уже в этом году, сообщает tmn.aif.ru.

Базой маршрута станет автодорога Р-351. Предстоит реконструировать более 300 км, включая строительство обхода поселка Белоярский и готовый обход Богдановича в Свердловской области.

О том, как в Башкирии меняется дорожная инфраструктура, читайте в материале «Башинформа».