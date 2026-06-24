Минтруд Башкирии прокомментировал слухи вокруг дома пожилых в Учалах

Родственники и горожане обратились к властям, возмущаясь принудительным переездом пожилых людей.

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ольга Кабанова прокомментировала «Башинформу» по поводу данной ситуации:

- О реорганизации стационарного учреждения социального обслуживания речь не идет. Работа по изменению статуса отделения для пожилых граждан и инвалидов в настоящий момент приостановлена. Это связано с тем, что не все граждане, проживающие в отделении, изъявили желание перейти в другие дома социального обслуживания. Но у получателей социальных услуг всегда есть возможность выбрать аналогичные учреждения по своему желанию. Тем более с возрастом и по медицинским показаниям нашим подопечным порой требуется больше ухода и профессионального медицинского внимания. В более крупных социальных домах, расположенных в городах, таких возможностей больше.