Всё выше и… ещё выше

Дореволюционную Уфу на снимке представляет домик 1905 года на углу с ул. Достоевского и пожарная каланча у парка Якутова. 30-е годы — барачного типа здание в глубине двора. Зато все остальные дома выстроены в 1960-е, лишь дом по Революционной, 34, верхние этажи которого видны левее часов и за бараком, появился в 1973-м. Стоит также отметить, что именно в этом месте нашего города и близлежащих кварталах есть много домов с плоскими крышами, возможно потому, что формируемый в середине 60-х торговый центр города у Центрального рынка должен был привлечь сюда сотни и тысячи уфимцев, а, значит, падающий на тротуары снег с крыш был бы здесь крайне неуместен.

Все эти дома — как пяти-, так и девятиэтажные — выстроены по типовым проектам серии 1-447с (1-447с-34, 1-447с-48 и др.) При тщательном рассмотрении на снимке можно увидеть ещё и панельный дом серии 1-335. Точнее, его крышу…

Подобные размышления подсказывают, что неплохо бы узнать, а когда в Уфе появились первые высотные дома, первые панельные, первые монолит-бетонные?