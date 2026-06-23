Всё выше и… ещё выше

Дореволюционную Уфу на снимке представляет домик 1905 года на углу с ул. Достоевского и пожарная каланча у парка Якутова. 30-е годы — барачного типа здание в глубине двора. Зато все остальные дома выстроены в 1960-е, лишь дом по Революционной, 34, верхние этажи которого видны левее часов и за бараком, появился в 1973-м. Стоит также отметить, что именно в этом месте нашего города и близлежащих кварталах есть много домов с плоскими крышами, возможно потому, что формируемый в середине 60-х торговый центр города у Центрального рынка должен был привлечь сюда сотни и тысячи уфимцев, а, значит, падающий на тротуары снег с крыш был бы здесь крайне неуместен.
Все эти дома — как пяти-, так и девятиэтажные — выстроены по типовым проектам серии 1-447с (1-447с-34, 1-447с-48 и др.) При тщательном рассмотрении на снимке можно увидеть ещё и панельный дом серии 1-335. Точнее, его крышу…
Подобные размышления подсказывают, что неплохо бы узнать, а когда в Уфе появились первые высотные дома, первые панельные, первые монолит-бетонные?
Начнём издалека. Двухэтажные дома у нас, надо полагать, строились с незапамятных времён, зато даты возведения более высоких зданий вполне можно отследить. В 1828 году на Соборной площади появились сразу две новостройки: мужская гимназия в «громадном трёхэтажном корпусе о 52 комнатах, выстроенном по [красной] линии Ильинской [ныне Валиди] улицы», и трёхэтажная (вместе с цокольным этажом даже 4-этажная) Уфимская духовная семинария. Но если из-за грунтовых вод здание гимназии вскоре пришлось снести (и выстроить 2-этажное в глубине участка), то здание Духовной семинарии и сегодня украшает улицу Карла Маркса.
Дальнейшее «подрастание» домов в нашем городе было отмечено только через сто лет: в 1929-м началось строительство 4-этажного коммунального дома по улице Егора Сазонова (который и сейчас стоит за Башсоюзом), но оно затянулось на несколько лет, а в 1930 году выросла первая 5-этажка – легендарный дом-коммуна на нынешней улице Ленина.
В сентябре 1957 года «Советская Башкирия» написала о первой строящейся кирпичной 5-этажке («хрущёвке») на проспекте Маяковского (с ноября 1959 г. – пр. Октября), в 1958-м на Дагестанской улице в Дёме появилась первая, пока трёхэтажная, «панелька» – был дан уфимский старт серии 1-335.
Первую 9-этажку построили на улице Ленина в 1963-м, вскоре в ней открылся магазин «Хрусталь». С 1970 года у Дворца спорта стоит первая крупнопанельная 9-этажка. В 1969 году в Уфе строилось сразу три 12-этажных здания, первое из них (проспект Октября, 57) сдали в ноябре.
В 1972-м новосёлы въехали в первую 14-этажку на углу улиц Фрунзе и Воровского (ныне Валиди, 66), а в 1989-м был заселён первый 20-этажный дом из монолит-бетона на проспекте Октября, 71/2.
Анатолий Чечуха
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