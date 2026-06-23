В Уфе состоится летний показ Volga Fashion Show

11 июля в конгресс-холле «Торатау» в Уфе состоится Volga Fashion Show | UFA. Модные показы пройдут в Республике Башкортостан уже во второй раз. Самобытные коллекции, вдохновленные элементами традиционной культуры, представят более 25 дизайнеров со всей России.

Мероприятие является частью Всероссийской недели моды Volga Fashion Week. Это единственный федеральный проект в сфере моды и креативных индустрий, который помогает российским дизайнерам, локальным брендам и предпринимателям возрождать мотивы традиционного народного искусства в коллекциях одежды и изделиях. Организаторы активно ищут талантливых дизайнеров и моделей. Уже подтвердили свое участие модельеры из Оренбургской области и Самарской области, Башкортостана и Татарстана.

— Цель нашего проекта — глубже раскрыть национальный код республики. Это яркие мотивы, это то наследие, которое несет Башкортостан столетиями. Хотелось бы включить наше достояние и культуру в современную интерпретацию моды. Местные дизайнеры смогут проявить национальный код в своих коллекциях. Проект является для них стартовой площадкой, которая поможет развить локальные бренды и адаптировать их не только для подиума, но и для повседневной жизни, — делится генеральный продюсер Volga Fashion Show Ufa Олеся Шарифуллина.

Организаторы ожидают принять не менее полутора тысяч посетителей. Для гостей на площадке будут работать фудкорт и маркет с локальными брендами. В сценарии запланировано шоу холостяков, на котором покажут себя мужчины Башкортостана. Кураторы показа уделят больше внимания мужской одежде, что выделит Volga Fashion Show Ufa среди других событий индустрии.

На модном мероприятии собираются установить рекорд по размеру подиума. Впервые в регионе организаторы смогут разместить платформу для дефиле длиной более 20 метров. На летнем показе будут преобладать зеленые и голубые тона, а площадку украсят полевыми подсолнухами. Отпускное настроение поддержат демонстрацией нижнего белья и пляжных коллекций.

Продолжится добрая традиция первого показа Volga Fashion Week в Уфе: на подиум выйдут люди с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы пригласят особенных моделей, чтобы подчеркнуть единение и открытость сферы креативных индустрий.

За день до модного мероприятия состоится закрытый гала-ужин, на котором соберутся почетные гости Volga Fashion Show Ufa.

— Volga Fashion Show для республики — это новый масштаб. Федеральная неделя моды впервые прошла в регионе в марте этого года и привлекла дизайнеров и моделей из большинства регионов нашей необъятной родины. Удалось принять даже зарубежных гостей. У нас выступал бренд Ofinger из Сербии, участвовали модели из Казахстана. Мы рады, что наш проект открывает новые лица модной индустрии Башкортостана. На первом мероприятии у нас были дизайнеры, которые первый раз принимали участие в показе такого масштаба. Это позволило им выйти на совершенно другой уровень, — рассказал Линар Шарифуллин, исполнительный директор Volga Fashion Show Ufa.