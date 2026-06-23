В Уфе пройдет музыкальный фестиваль в защиту животных

Как рассказали в пресс-службе мэрии, организаторы подготовили для горожан насыщенную программу. Главным событием дня станет встреча с подопечными уфимских приютов – кошки и собаки будут искать любящих хозяев прямо на площадке. Владельцы домашних питомцев смогут получить бесплатные консультации ветеринаров и привить своих любимцев от бешенства. Праздничную атмосферу поддержат живой концерт и зрелищные выступления обученных собак из центра дрессировки.

Гости праздника могут поддержать четвероногих и принести на площадку фестиваля необходимые для них вещи: корма, миски, лежанки, ошейники, поводки, цепи, намордники, игрушки, медикаменты, ветошь, медицинские пеленки, подгузники, бакалею, бытовую химию или влажные салфетки.

Все собранные во время концерта средства, корма и медикаменты будут напрямую переданы уфимским приютам.

Начало мероприятия в 15.00. Вход свободный.