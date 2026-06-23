В Уфе очевидец и спасатели пришли на помощь к обессиленному дедушке

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, вчера поздно вечером на пульт единой дежурно-диспетчерской службы Уфы поступил тревожный и практически «слепой» вызов. Очевидец сказал, что в лесу недалеко от ж/д станции Воронки в Октябрьском районе обнаружил пожилого мужчину. Дедушка был полностью обессилен — то ли упал, то ли ему резко стало плохо. Заявитель успел сказать лишь одну зацепку: «Мы находимся в лесу возле ручья».

После этого связь оборвалась, и больше никаких подробностей или точных координат получить не удалось. В темный лес на поиски незамедлительно выехала дежурная смена спасателей. Ситуация осложнялась ночным временем, сложным рельефом местности и почтенным возрастом пострадавшего: каждая минута промедления могла стоить ему жизни.

«Благодаря отличному знанию местности и профессионализму, спасателям потребовалось чуть более получаса, чтобы прочесать лес, обнаружить тот самый ручей и найти людей. Спасатели аккуратно транспортировали обессиленного дедушку через лесную чащу на берег реки Белой, где их уже ожидал спасательный катер», — рассказали в УГЗ по Уфе.

Пострадавшего оперативно доставили по воде к речному порту, где передали ожидавшей бригаде скорой медпомощи для экстренной госпитализации.

Управление гражданской защиты Уфы выразило огромную благодарность бдительному очевидцу, отметив его героический поступок: мужчина не прошел мимо чужой беды, вызвал помощь и оставался с пострадавшим до прибытия спасателей.

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