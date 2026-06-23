Среда, 24 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
07:38 (UTC+5), 23 Июня 2026

В Уфе очевидец и спасатели пришли на помощь к обессиленному дедушке

Спасатели за полчаса нашли в глухом лесу и эвакуировали на катере 87-летнего дедушку.

Фото: УГЗ по Уфе | Мах
Ксения Калинина

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, вчера поздно вечером на пульт единой дежурно-диспетчерской службы Уфы поступил тревожный и практически «слепой» вызов. Очевидец сказал, что в лесу недалеко от ж/д станции Воронки в Октябрьском районе обнаружил пожилого мужчину. Дедушка был полностью обессилен — то ли упал, то ли ему резко стало плохо. Заявитель успел сказать лишь одну зацепку: «Мы находимся в лесу возле ручья».

После этого связь оборвалась, и больше никаких подробностей или точных координат получить не удалось. В темный лес на поиски незамедлительно выехала дежурная смена спасателей. Ситуация осложнялась ночным временем, сложным рельефом местности и почтенным возрастом пострадавшего: каждая минута промедления могла стоить ему жизни.

«Благодаря отличному знанию местности и профессионализму, спасателям потребовалось чуть более получаса, чтобы прочесать лес, обнаружить тот самый ручей и найти людей. Спасатели аккуратно транспортировали обессиленного дедушку через лесную чащу на берег реки Белой, где их уже ожидал спасательный катер»,  — рассказали в УГЗ по Уфе.

Пострадавшего оперативно доставили по воде к речному порту, где передали ожидавшей бригаде скорой медпомощи для экстренной госпитализации.

Управление гражданской защиты Уфы выразило огромную благодарность бдительному очевидцу, отметив его героический поступок: мужчина не прошел мимо чужой беды, вызвал помощь и оставался с пострадавшим до прибытия спасателей.

Ранее уфимец избил сожительницу табуретом.

Видео: УГЗ по Уфе | Мах
Другие видео
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru