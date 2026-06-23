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16:41 (UTC+5), 23 Июня 2026

В Уфе назвали победительниц необычного конкурса красоты

В Уфе конкурс «Королева недвижимости Башкортостана» собрал лучших представительниц сферы недвижимости из различных уголков региона.

Фото: Пресс-служба конкурса | предоставлено "Башинформу"
Лейла Аралбаева

Как рассказали «Башинформу» организаторы, участницы делились своими профессиональными успехами, мечтами, демонстрировали творческие способности и отвечали на сложные вопросы жюри, связанные с профессией риелтора. В состав жюри вошли ведущие специалисты отрасли, предприниматели, общественные деятели и представители медиаиндустрии.

Гран-при завоевала успешный руководитель одного из уфимских агентств Лилия Байсувакова. Еще одно Гран-при — спецноминацию от фестиваля красоты, моды и креатива «Национальная красота России» получила Светлана Насырова, известная своей способностью эффективно работать с башкироязычной аудиторией.

Победительницами в номинациях стали: «Харизма» — Лена Батталова, «Медийность» — Азалия Галлямова, «Деловая репутация» — Юлия Аминева, «Профессионал» — Айгуль Исхакова, «Прорыв года» — Лейсан Макарова, «Лидер» — Эльвира Рахимкулова, «Уверенность и стиль» — Карина Буляканова.

Председатель жюри — советник председателя Всемирного курултая башкир, отличник образования РБ Рустям Баянов поблагодарил организаторов за интересное и яркое событие, которое нацелено на поддержку женщин в сфере недвижимости Башкортостана.

Режиссёр проекта Зарина Янбердина отметила, что организаторы постарались создать атмосферу праздника для активных женщин республики — настоящих трудовых пчелок.

«Этот проект стал настоящим открытием для многих профессионалов индустрии, показав, насколько разнообразной и интересной может быть наша сфера, — отметила амбассадор проекта, специалист в сфере недвижимости Язиля Фаизова. — Такой конкурс важен для всей индустрии, поскольку он объединяет единомышленников, стимулирует профессиональный рост и создает благоприятную среду для обмена опытом и новыми идеями. Я уверена, что подобные мероприятия станут традицией и будут способствовать дальнейшему развитию нашего сектора экономики».

Пресс-служба конкурса предоставлено "Башинформу"
Пресс-служба конкурса предоставлено "Башинформу"
Пресс-служба конкурса предоставлено "Башинформу"
Пресс-служба конкурса предоставлено "Башинформу"
Пресс-служба конкурса предоставлено "Башинформу"
Пресс-служба конкурса предоставлено "Башинформу"
Фото: Пресс-служба конкурса | предоставлено "Башинформу"
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