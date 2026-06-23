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14:12 (UTC+5), 23 Июня 2026

В России приняли еще один закон о поддержке семей с детьми

Заемщики с двумя и более детьми теперь смогут претендовать на ипотечные каникулы. Закон сегодня приняла Госдума РФ.

Фото: архив | ИА Башинформ
Лейла Аралбаева

У заемщиков появится дополнительное основание для получения ипотечных каникул — рождение или усыновление второго ребенка и последующих детей. Такой закон сегодня приняла Госдума.

Максимальная продолжительность ипотечных каникул для этой категории граждан может достигать 1,5 лет, а не шесть месяцев, как по другим основаниям.

Во время каникул не начисляется неустойка (штрафы, пени), кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. При этом с 7-го по 18-й месяц размер переплаты по кредитному договору может увеличиться.

Новое регулирование призвано поддержать людей при возникновении у них временных финансовых трудностей, а также уменьшить риски для финансовой устойчивости кредиторов.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Он будет действовать в том числе для ипотечных договоров, которые были заключены до этой даты.

По словам Вячеслава Володина, в настоящее время в нашей стране проживают 24,5 млн семей, в которых воспитываются 30 млн детей. В свыше 45% — два ребёнка и более.

«Принятый закон позволит помочь семьям с детьми в случае возникновения сложностей при оплате ипотеки. Важно, что его действие будет распространяться и на договоры, заключённые до дня вступления в силу новых норм, - отметил Вячеслав Володин. - Наша задача — создавать условия, чтобы в стране было как можно больше семей с детьми».

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