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11:05 (UTC+5), 23 Июня 2026

В «Газпром трансгаз Уфа» продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду

Фото: ООО «Газпром трансгаз Уфа» | предоставлено пресс-службой компании

В «Газпром трансгаз Уфа» продолжается активная подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду. На площадных объектах выполняются диагностика и экспертиза промышленной безопасности основного и вспомогательного оборудования. Особое внимание уделяется технологическим трубопроводам, от надежности которых напрямую зависят состояние защищенности нашего коллектива и бесперебойная работа газотранспортной системы.

В рамках подготовки к осенне-зимней эксплуатации на шести компрессорных станциях предприятия запланированы внутритрубное обследование и ремонт трубопроводов с применением современных автоматизированных диагностических комплексов контроля. К работам привлечены сотрудники Инженерно-технического центра, Управления аварийно-восстановительных работ, аварийно-восстановительных поездов, а также специализированные подрядные организации.

В соответствии с новыми подходами, выработанными в Обществе, техническое обследование осуществляется комплексно. Помимо внутритрубной диагностики, выполняется шурфовое обследование трубопроводной обвязки и запорной арматуры на участках, не доступных для пропуска внутритрубных устройств. Такой подход позволяет получить максимально объективную картину технического состояния технологических трубопроводов компрессорных станций и своевременно принять необходимые решения по продлению срока безопасной эксплуатации.

Уже завершены работы на узлах подключения КС-6 и КС-19 Шаранского управления, а также на подключающих шлейфах КС-18А Дюртюлинского филиала. До конца лета запланирована реализация аналогичных мероприятий на подключающих шлейфах КС-18, КС-19А и узле подключения КС «Кармаскалы». По результатам проведенных обследований будут оформлены заключения экспертизы промышленной безопасности, подтверждающие возможность дальнейшей безаварийной эксплуатации объектов в течение следующих восьми лет.

Сжатые сроки выполнения работ стали возможны благодаря профессионализму коллектива, четкому взаимодействию филиалов и эффективной организации производственного процесса.

ООО «Газпром трансгаз Уфа» предоставлено пресс-службой компании
ООО «Газпром трансгаз Уфа» предоставлено пресс-службой компании
Фото: ООО «Газпром трансгаз Уфа» | предоставлено пресс-службой компании
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