В Башкирии садоводы отрезаны от участков из-за разбитой дороги

Как такая ситуация возникла, с учетом того, что Глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно давал распоряжения местным администрациям поддерживать садоводов? Кто ответственен за состояние подъездной дороги и должны ли местные жители решать проблему самостоятельно? «Башинформ» разбирался в вопросе.

Суть проблемы

В «Башавтотрансе» нам заявили: дорога не соответствует нормативу, движение по ней небезопасно для пассажиров и техники. Вновь запустить автобусы можно будет только после ее ремонта.

«Комиссия “Башавтотранса” наблюдает за состоянием дорог, как только проезд появится – автобусы запустят, но точной даты пока нет», – ответили «Башинформу» в компании.

В мае этого года маршрут уже приостанавливали по этой же причине. Об этом нам рассказал Ильшат Сайфуллин, директор Управления по развитию садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ РБ (ГКУ УРСО). Тогда администрация Стерлитамакского района через стороннюю организацию бесплатно предоставила и отсыпала асфальтную крошку. По словам собеседника, на этот раз на свежем покрытии обнаружили следы бульдозера – кто-то недобросовестно проехал на тяжелой технике, а обильные дожди вновь размыли проезд.

Общая протяженность дороги – 3,2 км, чтобы заделать ямы, необходимо около 100 кубов щебня, уточнил «Башинформу» заместитель начальника Управления ЖКХ, строительства и транспортного обеспечения администрации Стерлитамакского района Алексей Уличев.

«При комиссионном обследовании администрация Стерлитамакского района и “Башавтотранс” выявили недостатки. Они были устранены сторонними организациями, дорогу отсыпали инертным материалом и отгрейдировали. На данный момент дорога находится в неудовлетворительном состоянии, потому что неизвестная техника проехала и вскрыла полотно», – рассказал Алексей Уличев.

Специалист в области дорожного строительства Сергей Борисович (фамилию собеседник предпочел не разглашать) в разговоре с корреспондентом информагентства отметил, что 100 кубов щебня хватит на косметический ремонт ям на дороге с такой протяженностью. Стоимость одной тонны по примерной оценке эксперта – около 1 тысячи рублей.

На что надеяться садоводам

В Башкирии насчитывается 1,5 тысячи садовых товариществ – такие цифры на страницах своих соцсетей приводил Радий Хабиров. Системно помогать садоводам по поручению главы начали с 2022 года: тогда же провели первый в республике форум «СМАРТ-садовод».

«За это время мы вложили в поддержку СНТ почти 800 млн рублей. Где-то отремонтировали подъездные дороги. Где-то решили вопросы с внутренней инфраструктурой – водоснабжением, противопожарной безопасностью, установкой контейнеров для ТКО. Есть проблемы с электроснабжением – их тоже постепенно прорабатываем. Ежегодно выделяем гранты лучшим СНТ. По поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина продолжаем догазификацию СНТ. Это ключевой принцип нашей работы – даже если решить задачу сразу не получается, нужно стараться делать это шаг за шагом. Не останавливаться, как бы трудно ни было», – писал Радий Хабиров.

На дороги Глава региона обратил особое внимание. В марте этого года на оперативном совещании в ЦУРе Радий Хабиров поручил усилить работу по подъездам к СНТ и попросил глав муниципалитетов плотно заняться регистрацией подъездных путей в Росреестре, чтобы была возможность выделять деньги из регионального бюджета на их ремонт.

«Оформляйте дороги, чтобы мы могли на них давать деньги», – распорядился руководитель региона.

При этом в администрации Стерлитамакского района нам заявили, что дорогой к СНТ «Контакт» должны заниматься сами садоводы.

«Согласно Федеральному закону "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд", благоустройством территории садов обязаны заниматься садоводческие товарищества. Сюда относятся ремонт дорог, уборка территорий и вывоз мусора. Муниципалитет не вправе использовать здесь бюджетные средства», – ответил на запрос «Башинформа» начальник информационного отдела Стерлитамакского района Григорий Кузьмин.

Руководитель пресс-службы администрации Стерлитамака Ольга Туриянова на запрос информагентства отметила, что маршрут межмуниципальный, и ответственность за состояние этой дороги город не несет. Мы обратились в министерство транспорта республики, однако и здесь не получили конкретики.

«Маршрут межмуниципальный, но дорога местная, так что вопрос к местным дорогам», – сказали в пресс-службе минтранса.

Найден ли в итоге контакт?

«Башинформ» связался с председателем садового товарищества «Контакт» Еленой Дижечко. Собеседница рассказала, что эту дорогу Росреестр присоединил к их СНТ в 2005 году, но они и до этого самостоятельно занимались благоустройством территории. Елена подтвердила, что администрация Стерлитамакского района в мае этого года действительно бесплатно отсыпала дорогу. Однако теперь садоводам нужно собирать средства самим.

«Дорога раньше не принадлежала СНТ, но мы всегда все делали сами. Сыпали уже два раза, но она опять провалилась», – сказала собеседница.

Директор ГКУ УРСО Ильшат Сайфуллин рассказал, что на отсыпку и ремонт дорог в СНТ Башкирии выделили 150 млн рублей в год. В порядке соблюдения госпрограммы, подъездная дорога должна быть осмотрена минтрансом, администрацией района, УРСО и другими ответственными ведомствами – тогда коллегиально принимается решение поставить ее на баланс и выделить средства.

Территорию СНТ «Контакт», к сожалению, на баланс не взяли, потому что недавно всплыла новая проблема: в ФКУ «Приуралье» определили, что съезд с трассы к этой дороге незаконен и пользоваться им нельзя (документ есть в распоряжении редакции). Законный же по документам съезд ведет в поля – такая дорога вовсе не нужна местным садоводам.

Когда решится вопрос межевания и оформления этого участка – непонятно. Пока «Башинформ» работал над этим материалом, садоводы сами закупили необходимый щебень для отсыпки привычной им дороги. Администрация района в свою очередь пообещала помочь заделать дыры. Мы следим за развитием истории и обязательно сообщим, когда автобусы вновь запустят.

О том, что положено садоводам от государства в 2026 году, можно прочесть по ссылке.